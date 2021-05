FC Nantes : comment Kombouaré s'est créé un goleador dans la course au maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Auteur de trois buts lors de ses trois derniers matchs, Kalifa Coulibaly est bien parti pour devenir l'un des héros de la course au maintien pour le FC Nantes. A quelques heures de la réception fatidique de Montpellier (dimanche, 21 heures), décisive pour éviter les barrages, l'attaquant malien s'est fendu d'un discours mobilisateur sur le site officiel de son club.

Coulibaly touché par le discours de son coach...

Longtemps blessé, parfois poussé vers la sortie, Coulibaly a notamment évoqué son réveil, remerciant Antoine Kombouaré pour sa confiance : « Depuis son arrivée, et même si j'étais en convalescence, le coach m’a toujours montré son intérêt. Mais il a pris le temps de me dire qu’il avait confiance en moi et que je devais tout faire pour revenir. Lorsque ça se passe comme ça, c’est encore plus motivant et on a envie de rendre cette confiance. J’ai eu le temps de jeu que je voulais et j’ai envie de le remercier sur le terrain en prouvant ».

… Et motivé à l'idée de sauver les Canaris

Dans la course au maintien, le grand Kalifa a souligné l'importance « d'avoir les cartes en main ». Sans excès de confiance pour autant : « Maintenant, on ne va pas s’enflammer et essayer de bien faire les choses comme cela a été le cas lors de nos dernières prestations. On doit faire preuve d'humilité avant ce dernier rendez-vous (…) L’idée, c’est une nouvelle fois de tout faire pour marquer tôt et maîtriser le match ensuite. Mais on va rester humble et bien travailler cette semaine pour donner le maximum le jour J ».