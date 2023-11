FC Nantes : Chirivella a déjà oublié Lens et diagnostique le souci des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Son analyse à postériori du match de Lens

« On a commencé notre semaine de travail mardi et c’était déjà oublié. On a essayé d’améliorer les choses qui n’ont pas marché à Lens. On a bien bossé pour être performants sur les 90 minutes d’un match et c’est ce que nous allons essayer de de faire dimanche. A Lens, on les a trop laissé venir dans notre camp, donné de la confiance…Je ne sais pas ce qui s’est passé après le deuxième but. Etait-ce de la fatigue ? De la fatigue mentale ? Pour moi, en tout cas, ce n’est pas physique. C’est mental. On n’a pas réussi à jouer les 90 minutes comme la première mi-temps. »

Nantes premier de L1 au bout de 60 minutes, dernier sur la dernière demi-heure

« Si on est premier pendant 60 minutes, ça veut dire qu’on fait de bonnes choses mais cela veut dire qu’on peut encore s’améliorer. Quand les matchs deviennent plus durs, c’est là qu’il faut montrer de la personnalité pour continuer à mettre en place notre jeu. »

"Douglas Augusto, oui il nous manque"

Ce qu’il manque pour passer un cap dans les gros matchs

« On n’est pas trop gentil. Il faut simplement qu’on croit plus en nous, même dans les temps faibles. Il faut être exigent, vouloir gagner tous les matchs. En Ligue 1, le niveau des équipes est proche. Là, on est allé à Lens pour jouer. D’autres années, on serait allé à Lens pour attendre à onze dans la surface. Cette fois-ci, on est allé là-bas pour presser, pour jouer. On a montré qu’on peut faire un résultat. Maintenant il faut être aussi bon sur la durée du match. »

Sur l’absence de Douglas Augusto

« C’est un joueur important pour nous. Oui, il nous manque. Maintenant sur la deuxième mi-temps à Strasbourg et contre Montpellier, Moutou (Samuel Moutoussamy, NDLR) a fait de très bonnes choses. C’est bien d’avoir de la concurrence. Quand Douglas va revenir, on va être costaud. C’est sûr ! »

Sur l’absence de Florent Mollet contre Reims

« On a des profils de joueurs similaires. Oui, Flo fait beaucoup de bien, fait très mal à l’adversaire mais, comme j’ai dit, on a des joueurs qui peuvent faire mal. Au coach de décider des schémas tactiques et des joueurs à utiliser ».

Sur son bilan personnel à Nantes (100ème match)

« Quand je suis arrivé de Liverpool, je cherchais de la continuité. Je suis très content d’avoir pu la trouver ici. C'est bien. J'espère que cette longévité va continuer ».

