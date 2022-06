FC Nantes : coup dur confirmé pour les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

"Réunie le 25 mai dernier, la Commission Fédérale de Discipline de la FFF a rendu sa décision concernant l'usage d'engins pyrotechniques par les supporters nantais, lors de la finale du 7 mai dernier, au Stade de France. L'instance fédérale a ainsi condamné le FC Nantes a : 1 match ferme à huis clos lors de la prochaine rencontre à domicile du Club en Coupe de France, 1 match ferme de fermeture de l'espace visiteurs en extérieur en Coupe de France, une amende de 50 000 euros", a annoncé ce mardi le club nantais dans un communiqué.

La Commission Fédérale de Discipline de la @FFF a rendu sa décision concernant l'usage d'engins pyrotechniques par les supporters nantais, lors de la finale du 7 mai dernier, au Stade de France 👇 — FC Nantes (@FCNantes) June 14, 2022

Pour résumer La commission fédérale de discipline de la FFF a sanctionné le FC Nantes d’un match à huis clos ferme à domicile en Coupe de France mais également de la fermeture du parcage visiteur nantais pour un match ferme.

