FC Nantes : Daniel Riolo a décelé un gros problème au PSG avant les Canaris

Malgré sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n'a pas totalement rassuré, se montrant fébrile ce mercredi lors du huitième de finale retour face au FC Barcelone (1-1). Avant la réception ce dimanche du FC Nantes, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1, le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, est revenu sur les failles parisiennes.

"Le PSG n'est pas homogène"

Layvin Kurzawa, Marco Verratti et Marquinhos Credit Photo - Icon Sport

“Ils sont où ceux qui disaient qu’il ne fallait plus parler de la remontada ? Ceux qui pensaient que tout ça était exagéré, j’entends par là, la peur, le traumatisme… Pochettino a, je pense et j’espère, fait connaissance avec son groupe hier. Il a pu prendre des informations sur la valeur des uns et des autres quand le niveau s’élève. Il a pu mesurer les traumas anciens. Ça transpire sur les murs, les gens en parlent. Deux énormes catastrophes sportives, deux défaites surréalistes avec la “trouille au cul” dans l’histoire récente, ça marque, qu’on le veuille ou non, estime Riolo. Le groupe n’est pas homogène et il m’est apparu clair que ceux qui avaient connu les vieilles déroutes n’étaient pas loin de sombrer. Kurzawa a souffert. Draxler n’est pas taillé pour ce genre de rendez-vous. Verratti, Mbappé n’ont pas été à la hauteur. (...) A ce jour, ce PSG n’a, pour l’instant, pas démontré avoir en son sein les qualités pour aller au sommet de l’Europe.” En attendant la suite des événements en Ligue des Champions, les Canaris auront l'occasion de profiter de ces failles ce week-end.