FC Nantes : Daniel Riolo fait une terrible révélation sur Raymond Domenech

Raymond Domenech fait preuve d’une sérénité presque désarmante. Alors qu’il n’a toujours pas glané le moindre succès depuis qu’il est sur le banc du FC Nantes, l’intéressé ponctue chacun de ses discours par son envie débordante de coacher et son plaisir d’être de retour dans ce costume.

La position est louable mais elle commence à s’étioler sérieusement auprès des supporters des Canaris, qui ne lui ont de toute façon jamais vraiment accordé de crédit depuis son arrivée fin décembre. Les fans du FC Nantes ne sont pas les seuls à ne pas croire en Domenech en vue d’ l’opération maintien. Daniel Riolo, aiguillé par des collègues passés entre les mains de l’ancien sélectionneur chez les Bleus, est loin de le porter dans son estime.

Des Bleus de Domenech en 2006 passés par RMC avaient prévenu

« Si tu mets bout à bout les espoirs, l’équipe de France, la direction des entraîneurs en France, c’est ce qu’on a fait de pire puisqu’il nous a plombés tous les entraîneurs et tous les programmes. Il avait la meilleure génération, il n’a jamais gagné, a-t-il lâché sur les ondes de RMC Sport. On compare la nullité avec la nullité. On les a vus ici chez RMC ceux de 2006, ils ont bossé avec nous, ils nous ont dit que c’était un guignol. Moi je ne comprends pas qu’au nom d’une amitié tu puisses défendre un type comme ça. »