FC Nantes : Daniel Riolo sèchement repris de volée à cause des Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

De Marco Verratti au FC Nantes, il n'y a parfois que la distance d'un tweet. En confirmant une critique émise à l'encontre du milieu italien du PSG sur le réseau social, Daniel Riolo s'est pris un tacle bien appuyé de la part du journaliste de Hit West Simon Reungoat concernant le traitement de l'actualité des Canaris par L'After Foot sur RMC. A l'origine de cette passe d'armes, une réponse de Riolo à son ami Pierre Dorian, qui prenait la défense de Verratti, poussé vers la sortie sans ménagement par le PSG après onze ans de bons et loyaux services.

Riolo accusé de "survoler n'importe comment" l'actualité du FCN

Riolo a répondu : "Je crois qu’à un moment, on a ce qu’on mérite dans la vie. Quand on n’est pas professionnel, ça se termine comme ça… Si tu avais été aussi peu pro, tu serais aujourd'hui dans une radio locale. Lucidité !!! Ouvrez les yeux, bordel !!". Le passage sur la radio local n'a évidemment pas plus à Reungoat, qui a répliqué : "J'ose à peine te dire, Daniel, que de bosser dans un média local ou régional peut être un choix. Et qu'on y maîtrise souvent bien mieux certains dossiers survolés n'importe comment dans des émissions nationales. Encore tout récemment à propos du FC Nantes...". Prendre les Canaris pour taper sur quelqu'un qui tapait lui-même sur Marco Verratti, c'est assez improbable !

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023/24

J'ose à peine te dire, Daniel, que de bosser dans un média local ou régional peut être un choix. Et qu'on y maîtrise souvent bien mieux certains dossiers survolés n'importe comment dans des émissions nationales. Encore tout récemment à propos du #FCNantes 😜 https://t.co/yfUlMr3TVs — Simon Reungoat (@SimonReungoat) September 7, 2023

Podcast Men's Up Life