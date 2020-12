FC Nantes : décrié en interne, Raymond Domenech récupère une mission périlleuse

Zapping But! Football Club ASSE, FC Nantes, RC Lens : les joueurs les plus capés en sélection par club

Ce n'est pas encore officiel, le FC Nantes vient tout juste de démentir une arrivée imminente, mais cela ne fait plus guère de doutes. Sauf problème jeudi matin au moment de sa signature, Raymond Domenech (68 ans) doit devenir l'entraîneur du FC Nantes pour les six prochains mois. Une pige renouvelable visant à sauver le club de la relégation. Un contrat court octroyé par Waldemar Kita contre l'avis de pas mal de monde chez les Canaris.

La défiance de Franck Kita ?

En plus des supporters, des nombreux observateurs et des journalistes qui voient d'un mauvais œil la relance de Raymond Domenech, Franck Kita, directeur général du FCN, n'était pas un farrouche partisan de cette piste. C'est en tout cas ce qu'affirment en choeur les insiders Emmanuel Merceron et Mohamed Toubache-Ter.

La nécessité de faire le lien avec les formateurs

Reste que si Domenech a été choisi par Kita, c'est aussi pour régler un problème qui a miné le FC Nantes sous Christian Gourcuff : les relations désastreuses avec le centre de formation. La venue de l'ancien sélectionneur des Bleus viserait notamment à « pacifier les choses avec les formateurs nantais et recréer un lien ». Mohamed Toubache-Ter va même jusqu'à affirmer que le choix Domenech est « très apprécié du côté du centre de formation nantais ». Une vision que ne partage pas Jean-Marcel Boudard (Ouest-France), également en contact avec certains formateurs mécontents du choix de « Raymond la science ». Les premiers pas de Domenech s'annoncent folkloriques alors que certains lui prédisent un terrain miné...