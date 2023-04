FC Nantes : Delort envoie un message fort à Mohamed

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception du Stade de Reims, l'attaquant du FC Nantes, Andy Delort, a été interrogé sur sa concurrence avec Mostafa Mohamed.

"Mohamed est un bon joueur et j'aime la concurrence"

"C’est la concurrence et c’est fait pour faire progresser les joueurs. Quand on joue, on est bon et ça nous pousse à nous dépasser l’un comme l’autre. C’est un bon joueur et j’aime bien la concurrence", a répondu l'ancien joueur de l'OGC Nice, qui voit donc sa concurrence avec l'Egyptien comme quelque chose de sain.

Fabien Chorlet

Rédacteur