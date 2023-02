FC Nantes : Delort fait son autocritique, Kombouaré lui fixe un cap

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes s’est imposé devant le FC Lorient hier à la Beaujoire et peut préparer plus sereinement le déplacement à Turin de jeudi en barrages de la Ligue Europa (21h). Andy Delort en sera, lui qui a connu une première titularisation timide hier devant les Merlus.

« C’est logique, ça reste quand même de la Ligue 1, a expliqué l’attaquant du FC Nantes dans L’Équipe. On connaît la situation, on ne va pas se mentir, je suis resté dix jours sans m’entraîner. La semaine d’avant j’entrais quinze, vingt minutes, aujourd’hui je joue une heure. Je ne me fais pas de souci, tant qu’on gagne, les buts vont venir. »

De son côté, Antoine Kombouaré laisse à Delort le temps de se refaire une caisse. « C’est ce que j’attendais de lui, un point d’ancrage solide, a analysé l’entraîneur du FC Nantes. Maintenant, il a besoin de jouer. Avec du temps de jeu, il va avoir du rythme et va être bien mieux pour finir les actions, avoir plus de lucidité. »