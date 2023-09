FC Nantes : Delort fait un gros pied de nez aux Canaris depuis le Qatar

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Parti rapidement du FC Nantes après la levée de son option d’achat automatique, Andy Delort (31 ans) a retrouvé le sourire et l’efficacité au Qatar. Fort d’une préparation complète contrairement à son passage chez les Canaris où il avait débarqué à l’issue d’un long bras de fer avec Nice fin janvier, le Sétois s’éclate à nouveau du côté d’Umm Salal.

« Capitaine » Delort brille déjà avec Umm Salal

Alors qu’il n’avait jamais trouvé le chemin des filets dans le jeu au FC Nantes en six mois, Andy Delort a déjà récupéré le brassard dans son équipe au Qatar et culmine à deux buts et trois passes décisives en seulement quatre rencontres disputées.

Samedi, lors de la Coupe des étoiles du Qatar, l’Algérien a brillé contre Al-Wakrah (5-0, un but, une passe décisive). Si Umm Salal se bat pour rester en D1 qatarie (10ème sur 12 après 3 journées), Andy Delort pourrait bien être la belle pioche de l’été en Stars League. Pour rappel, le FC Nantes – qui souhaitait à tout prix s’en débarrasser – l’a vendu à perte (acheté 5 M€, revendu à peine 2,5).

