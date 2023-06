FC Nantes : Denoueix donne le conseil ultime à Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Il y a deux ans, Raynald Denoueix nous avait contacté suite à un article paru sur notre site dans lequel il était mentionné. L'occasion de parler une demi-heure avec le dernier entraîneur à avoir justifié l'appellation de jeu à la nantaise. C'était il y a déjà plus de 20 ans, quand le FCN avait remporté son huitième et pour l'instant dernier titre de champion de France. Après quatre saisons et demi à la tête des Canaris, le technicien aujourd'hui âgé de 75 ans avait passé deux belles saisons à la Real Sociedad, avant de prendre de commenter les matches pour Canal+ puis de prendre du recul. Aujourd'hui, il savoure sa retraite, non sans avoir au préalable - ô sacrilège - jeté tous ses carnets dans lesquels il avait consigné ses exercices pour les entraînements !