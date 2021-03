FC Nantes : Denoueix fait une révélation détonante sur Suaudeau et l'équipe de 95

Ah, le FC Nantes de la belle époque ! Son jeu magique, ses jeunes issus du centre de formation, Jean-Claude Suaudeau, le titre de 95… Aujourd'hui que les Canaris sont englués dans le marasme, les souvenirs de l'avant-dernier titre mettent toujours des étoiles dans les yeux. On parle du but de Loko contre le PSG, du tarif maison à la Beaujoire, etc. Mais aussi d'une génération envoyée au charbon quelques années plus tôt pour sauver un FCN au bord de la banqueroute. Une génération qu'on s'imaginait couvée par Suaudeau… mais pas du tout !

"Tu n'y arriveras pas parce qu'ils sont cons"

Dans un dossier consacré par France Football ce mardi au FC Nantes de la grande époque, Raynald Denoueix fait cette révélation : Suaudeau ne croyait pas du tout dans la génération Pedros-Loko-Ouédec ! Il avait expliqué à Denoueix, qui était à l'époque responsable du centre de formation, que ces Canaris-là étaient trop bêtes pour saisir les subtilités du jeu à la nantaise !

"Des erreurs de casting ? Rarement. Ou alors des jugements trop tranchés, comme ceux de "Coco" (rires)… Avant qu'il ne récupère la génération championne en 1995, montée plus vite que prévu quand le club était donné pour mort financièrement, il venait me voir en disant : "Viens plutôt courir avec moi. Tu peux y passer tout le temps que tu voudras, tu n'y arriveras pas. Parce qu'ils sont cons". Beaucoup sont pourtant devenus ses joueurs de très bons joueurs tout de même, hein ?" C'est le moins qu'on puisse dire…