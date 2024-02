FC Nantes : Der Zakarian envoie un message salé aux Canaris

Zapping But! Football Club

Montpellier s’est ressaisi au bon moment, hier, en envoyant le FC Metz au tapis (3-0). Deux mois après son dernier succès en championnat, déjà à Metz (1-0, le 17 décembre), le club héraultais a enfin rassuré son monde et lancé son opération maintien sur de meilleures bases. Autant dire que le soulagement était palpable après la rencontre chez Michel Der Zakarian, qui fêtait ses 61 ans.

« Ça nous permet de passer Nantes »

« Une soirée parfaite ? Oui, au niveau du score, c’est bien pour le goal-average aussi et ça nous permet de passer Nantes (Montpellier est 14e désormais). Ça nous fait avancer un peu plus, a-t-il affirmé. On est contents parce qu’on était dans l’obligation de gagner. Mais il en reste douze (matches), c’est serré. On est à la bagarre avec cinq ou six équipes, il va falloir ramasser des points partout. » Prochaine étape : dimanche à Marseille (20h45).

