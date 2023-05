FC Nantes - Montpellier : la pensée de Der Zakarian pour les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce samedi, le MHSC a sanctionné le FC Nantes sur le score de 3 à 0 à la Beaujoire. Une victoire des Héraultais qui met les Canaris encore plus dans la difficulté, eux qui sont toujours relégables. Joueurs puis entraîneur du FC Nantes il y a quelques années, l’actuel coach de Montpellier, Michel Der Zakarian, a eu une pensée pour le FC Nantes après la rencontre.

« On était venu pour faire un résultat et on l'a fait de belle manière », a d’abord expliqué le franco-arménien au micro de Prime Vidéo. « J'espère qu'ils vont rester en Ligue 1, car c'est un club quand même. On voit le public à la Beaujoire, le stade et les infrastructures, c'est un grand club de notre championnat même s’il y a d'autres grandes équipes qui ont coulé en Ligue 2 », a commenté l’entraîneur de 60 ans.