FC Nantes : Der Zakarian sans pitié avec les Canaris

De retour sur le banc du Montpellier HSC en début d’année, Michel Der Zakarian vient de sauver son club d’une relégation en Ligue 2 et entend poursuivre sa mission de redorer son blason le plus longtemps possible. Ce n’est ainsi pas le déplacement de ce samedi à Nantes, qui pourrait être décisif pour le maintien des Canaris en Ligue 1, qui l’empêchera de dévier de sa mission première : continuer à grimper au classement.