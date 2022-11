FC Nantes : des bonnes nouvelles pour le Collectif Nantais

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

S'il se veut discret depuis quelques semaines, le Collectif Nantais, lancé en juillet 2021 par Mickaël Landreau et les sociétées nantaises Proginov et Fastea Capital, travaille toujours en coulisses dans l'espoir de fédérer autour de son projet et de s'asseoir à terme à la table des négociations avec Waldemar Kita.

Le Collectif Nantais proche de tenir son actionnaire majoritaire ?

Volontairement discret pour ne pas échauder le propriétaire du FCN, le projet « avance bien » selon le journaliste nantais Simon Reungoat (Hit West) qui prend régulièrement des nouvelles et en a donné sur Twitter.

Aux dernières nouvelles, le Collectif Nantais – qui avait réuni plusieurs millions d'euros auprès d'entreprises locales et d'anciens joueurs – avait lancé une campagne de financement participatif, close en mai dernier pour permettre aux plus petits budgets de faire partie de l'aventure. L'association cherchait cependant toujours l'actionnaire principal, tête de gondole du projet.