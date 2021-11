FC Nantes : des premières confidences prometteuses sur le come-back d'Augustin

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Après avoir rencontré Antoine Kombouaré récemment, Jean-Kévin Augustin a enfin été autorisé à rejouer avec la réserve du FC Nantes ce week-end face à Trélissac (2-1). Une entrée prometteuse d'un quart d'heure pour l'ancien Parisien, qui n'avait plus disputé la moindre minute avec une équipe des Canaris en match officiel depuis OM – FC Nantes (3-0) il y a un an.

Ziani élogieux à l'égard de son renfort

Coach de l'équipe réserve du FCN, Stéphane Ziani n'a pas manqué de réagir sur le retour de « JKA » dans Ouest-France : « Par séquences, on voit que c’est un joueur merveilleux. Nous, on a la chance de le voir à l’entraînement. Mais il doit retrouver du rythme pour le démontrer à Saupin, dans un premier temps, et pourquoi pas à la Beaujoire ». A un peu plus de six mois de la fin de son contrat, Augustin est en tout cas dans le bon état d'esprit aujourd'hui selon Stéphane Ziani : « C’est une très belle personne, qui vit très bien avec le groupe. Il affiche beaucoup d’humilité. Au quotidien, on savoure son état d’esprit ».

Ecarté par Christian Gourcuff, Patrick Collot, Raymond Domenech puis Antoine Kombouaré, diagnostiqué victime des séquelles d'un Covid-long, Jean-Kévin Augustin est pleinement opérationnel depuis cet été (2 buts durant la préparation) mais avait vu sa situation se compliquer suite aux consignes du Kanak. Consignes visiblement levées...