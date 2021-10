FC Nantes : des textos scandaleux dévoilés dans l'affaire Sala

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le procès de David Henderson met un peu plus en lumière le côté lugubre du décès d'Emiliano Sala, dont l'avion qui l'emmenait de Nantes à Cardiff s'est abîmé le 21 janvier 2019. Ce mardi, des textos de l'organisateur du vol ont été dévoilés et montre qu'il a tenté de faire en sorte que l'affaire ne s'ébruite pas trop même s'il s'est rapidement rendu compte de la portée de la tragédie.

Le 21 janvier 2019, à 21h41, Henderson a ainsi écrit au mécanicien David Smith « Le Malibu a disparu en rentrant de France » puis « Ne dis rien à personne ». Le lendemain, il a continué : « Appelle-moi. Urgent. Le Malibu est tombé dans la Manche », « Ibbo a crashé l’avion » A un ami, il a écrit : « Ibbo a crashé le Malibu et s’est tué lui et le passager VIP. Une p***** de catastrophe. Il y aura une enquête ». Et à un autre : « Oui, un avion que je gère. Il faut être très prudent. Ça ouvre une boîte de pandore. Reste très discret. D. » Enfin, à la propriétaire de l'avion,, David Henderson a envoyé : « Salut Fay. J’ai peur d’avoir une mauvaise nouvelle. David Ibbotson a crashé l’avion la nuit dernière. Lui et le passager tués. Le passager est un footballeur célèbre donc j’ai bien peur qu’il y aura une grosse investigation. On a besoin de conseils juridiques avant de répondre à quoi que ce soit comme questions. Contacte-moi dès que possible ». Des échanges qui prouvent l'implication de David Henderson dans le drame.

🙏🏽 Caso Emiliano Sala: el piloto se reconoció culpable ante la Justicia



David Henderson, organizador del vuelo, admitió que actuó con negligenciahttps://t.co/nUKWW8f7RP pic.twitter.com/4PpGiTjrWF — Nexogol (@nexogol) October 19, 2021