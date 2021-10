FC Nantes : deux mauvaises nouvelles venues des Girondins

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Même si elle a largement perdu de son éclat, l'affiche entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes demeure l'une des plus belles de la Ligue 1. Les deux ennemis de la côte Atlantique ont connu des duels enfiévrés dans les années 80-90 dont on se remémore avec joie. Dimanche à 15h, leur opposition permettra au FCGB de faire le plein au Matmut Atlantique pour célébrer le 140e anniversaire de la création du club.

Le contexte sera donc hostile pour les Canaris qui, en plus, auront à faire à une équipe pas forcément démobilisée par la trêve internationale. En effet, les Bordelais retenus en sélection commencent déjà à revenir en Nouvelle Aquitaine. Le capitaine Benoît Costil est rentré hier après la victoire de la France à Milan contre l'Espagne (2-1) en Ligue des Nations. Idem pour le Nigérian Samuel Kalu. Stian Gregersen revient aujourd'hui, Gideon Mensah, Hwang Ui-Jo et Abdel Medioub mercredi. Alberth Elis, lui, sera à Bordeaux vendredi. Tous devraient opérationnels pour le derby de l'Atlantique.

