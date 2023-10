FC Nantes : deux nouvelles explications des sifflets contre Sissoko

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Sorti sous les sifflets à la 57ème minute de Nantes – Montpellier dimanche (2-0), Moussa Sissoko n’a pas compris la réaction de la Beaujoire à son endroit. Après la rencontre, l’ancien international tricolore a tenu à relativiser l’attitude des fans des Canaris mais reconnaissait n’avoir aucune explication.

Sissoko victime malgré lui des erreurs de Kita ?

Si certains estiment qu’à travers lui, c’est Waldemar Kita et sa politique de recrutement qui est visée, Jean-Marcel Boudard (Ouest-France) a avancé d’autres explications allant dans ce sens dans l’émission « Sans Contrôle » mardi.

« Je pense que ça compte le fait qu’il émarge à 300 000€ et que ce soit d’assez loin le plus gros salaire… A Nantes, tu as un public qui connait le ballon et qui a envie de voir du jeu. Moussa Sissoko, il ne représente pas ça (…) Dans le passif, il y a aussi le fait que ce soit le neveu de Bakary Sanogo, un agent proche de Kita », a glissé le chef de la rubrique football de Ouest-France.

La Beaujoire a-t-il effectivement voulu se « payer » » un symbole de l’ère Kita ? Seuls les supporters ont réellement la réponse…

