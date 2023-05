Toulouse : le Téfécé a pris une deuxième décision radicale avec Aboukhal

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Les Nantais attendaient sans doute le rendez-vous de dimanche, avec un certain sentiment de revanche suite à la déconvenue que leur ont infligé les Toulousains en finale de Coupe de France. Dernier buteur du match, Zakaria Aboukhlal n’était pas présent face à Nantes ce week-end, en raison de son refus de porter le flocage arc-en-ciel.

Seulement, au lendemain du match, RMC Sport a sorti une nouvelle donnée concernant l’attaquant marocain. Selon leurs informations, Zakaria Aboukhlal se serait adressé de manière irrespectueuse à une adjointe au maire de Toulouse, durant les célébrations suite à la victoire en Coupe de France. En effet, après que l’élue ait demandé au marocain de se taire durant une prise de parole, l’attaquant toulousain lui aurait répondu : "chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes". De quoi susciter la polémique au point que son club, a annoncé sa suspension dans la foulée.

Toulouse ne veut plus d'Aboukhal

Suite à cela, les dirigeants toulousains voudraient se séparer du Marocain cet été, si l'on en croit les informations de Foot Mercato. "Le divorce est bel et bien consommé entre Toulouse et Aboukhlal. Le joueur restera à l’écart jusqu’à la fin de la saison et le TFC va chercher à s’en débarrasser cet été. Sous contrat jusqu’en 2026, le Marocain souhaite également plier bagage et sa bonne saison devrait lui permettre de rebondir ailleurs", explique nos confrères.