FC Nantes : Diego Carlos dévoile une étonnante anecdote après le tacle mythique de Tony Chapron

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Alors qu'il vient tout juste d'être transféré du FC Séville à Aston Villa, Diego Carlos (29 ans) n'en reste pas moins attaché au FC Nantes. Dans Ouest-France peu avant l'officialisation de son départ, le défenseur brésilien s'est longuement confié.

Chapron s'est rendu à Séville... pour s'excuser auprès de Diego Carlos

Diego Carlos ne boude d'ailleurs pas son plaisir de voir Nantes renouer avec l'Europe grâce à sa victoire en Coupe de France : « Je suis sincèrement heureux pour le club et j’aurais beaucoup aimé être là-bas pour célébrer ce titre à la valeur très spéciale. J’adresse mes félicitations à toute l’équipe et à l’entraîneur (Antoine Kombouaré), qui n’a pas forcément à sa disposition les joueurs les plus connus mais est parvenu à décrocher ce trophée à force de travail. Je parle régulièrement avec (les Brésiliens) Fabio et Andrei Girotto, qui est ami avec ma femme. Ils sont très contents ».

Reconnaissant du FCN qui lui a « ouvert des portes » et « été un moment très important de (sa) carrière », Diego Carlos a fait une étonnante confidence à posteriori sur l'épisode Tony Chapron (14 janvier 2018). Episode qui avait fait le tour du monde et conduit à la fin de carrière prématuré de l'arbitre français : « C’est un drôle de souvenir. Ce qui m’est arrivé, ça n’arrivera probablement plus jamais dans l’histoire du football. Je comprends que tu puisses avoir une réaction quand quelqu’un te fait tomber et que tu ignores pourquoi. Plus tard, il est venu me voir à Séville. Il m’a demandé pardon et moi aussi. Cette histoire, c’est du passé ».

Diego Carlos et Chapron se sont vus à Séville Plusieurs années après, Diego Carlos est revenu sur le tacle légendaire que lui a assené l'arbitre Tony Chapron lors d'un FC Nantes - PSG. Le Brésilien explique l'ancien référé est depuis venu à Séville pour discuter avec lui et s'excuser...

Alexandre Corboz

Rédacteur