FC Nantes - Dijon FCO (1-1) : déçu, Collot justifie son changement de système et pointe une défaillance chez les Canaris

Pour sa première sur le banc du FC Nantes, Patrick Collot n'a pas su mené les Jaune et Vert à la victoire face à Dijon FCO (1-1). Au terme de la rencontre, en conférence de presse, le néo-coach des Canaris a des motifs d'espoir pour le futur : "Je suis satisfait de l'engagement, de l'état d'esprit du groupe. C'est déjà un point très positif. J'espérais un meilleur résultat, on jouait Dijon chez nous, mais ils ont su saisir leur chance. Quand on ne peut pas gagner, il faut surtout ne pas perdre."

Puis, l'ex-adjoint de Christian Gourcuff a montré du doigt un mal qui ronge les Canaris : "On a eu des situations intéressantes, mais on a manqué de maîtrise collective. On n'a pas su poser le jeu. On a été plus cohérents en première période, mais on a eu plus d’occasions en seconde période. On a été aussi percutants par moment, sur des actions individuelles. On n’est pas constants, il faut travailler pour progresser sur cet axe. On peut mieux gérer les temps forts et faibles sur un match."

Collot justifie son choix de renforcer son entrejeu

Aux commandes, Collot a préféré changer de système, en privilégiant un 433 : "Le changement de système visait à rassurer notre dispositif défensif parce qu'on prenait trop de buts et qu'il fallait arrêter l'hémorragie. Avec une sentinelle, je voulais protéger mon axe central. Cela ne nous a pas empêchés d'en prendre un mais j'ai trouvé ça plutôt cohérent. Je pense que les joueurs sont déterminés, qu'ils ont beaucoup d'envie. Et, des fois, dans ces cas-là, on se précipite, on fait les mauvais choix, on ose un petit peu moins... Ce que j'ai vu aujourd'hui me laisse beaucoup d'espoir pour l'avenir." Dès mercredi, sur la pelouse d'Angers, les Jaune et Vert vont tenter de retrouver le chemin du succès.