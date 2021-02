FC Nantes : Domenech cumule les provocations en interne, la tension est à son comble !

Le FC Nantes est au plus mal. Si Raymond Domenech continue d’afficher un discours des plus optimistes pour le futur des Canaris, ces derniers restent sur 13 matches sans victoire en L1 et flirtent de plus en plus dangereusement avec la zone rouge.

La défaite d’hier à la Beaujoire face à l’AS Monaco est aussi venue rappeler que Domenech n’était toujours pas parvenu à trouver un système efficace pour enrayer cette mauvaise spirale. Sa place pourrait déjà être menacée contre l’ASSE mercredi (21h) d’autant que son comportement n’incite pas à l’optimisme en interne.

Domenech ne donne pas le bon exemple en interne

« La semaine dernière, le technicien lui-même n’a pas envoyé un bon signal en privilégiant une escapade familiale à Paris au détriment du club, explique 20 Minutes ce lundi. Domenech n’a pas animé la séance de décrassage de lundi matin à la Jonelière et surtout n’a pas assisté à une réunion au sommet entre certains éléments considérés comme des cadres et la direction. Une absence regrettée par les joueurs au lendemain de la défaite (2-0) à Metz… »