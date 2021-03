FC Nantes : Domenech fait un come-back remarqué sur Twitter après PSG – Barcelone !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Il avait disparu de Twitter quelques jours seulement avant sa nomination au poste d'entraîneur du FC Nantes. On ne l'avait plus vu se chauffer avec les Twittos depuis le 12 décembre. Après son éphémère (et raté!) come-back en Ligue 1 (7 matches), l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a fait un retour remarqué sur les réseaux sociaux à l'issue de PSG – FC Barcelone (1-1).

Sa bio le dit toujours "entraîneur du FC Nantes"

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Raymond Domenech n'a rien perdu de son sens de la provocation puisqu'il a carrément fait part de sa déception de l'élimination du Barça : « Le PSG qualifié dans la douleur bravo. Mais pour ceux qui aiment le foot se dire que cette équipe du Barça est éliminée est plutôt triste ».

Un « gazouillis » qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters du FC Nantes, surpris que le technicien de 70 ans se présente encore sur son profil entraîneur des Canaris, mais également du côté des Parisiens où sa sortie est mal perçue.