FC Nantes : Domenech forcé d'accélérer le come-back d'Augustin ?

En début de semaine, avant le déplacement à Saint-Etienne, Raymond Domenech avait évoqué le cas de Jean-Kévin Augustin. Désormais à 70% de son potentiel physique, l'ancien attaquant de Leeds et de Leipzig se rapproche lentement mais surement du niveau requis pour figurer à nouveau dans le groupe des Canaris.

Coulibaly sur le flanc, une chance pour Augustin ?

Est-il possible de voir coucher son nom dans la liste de Domenech samedi avant Nantes – Lille ? Ce n'est pas exclu. En effet, comme le coach du FCN l'a fait savoir en conférence de presse, Kalifa Coulibaly, rentré mercredi face à l'ASSE (1-1), est forfait. « Il s’est fait mal à l’entraînement. On espère que ce n’est pas trop profond, on ne sait pas encore. Le joueur doit subir des examens pour connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité ».

Une situation qui pourrait pousser l'entraîneur ligérien à accélérer l'intégration dans son groupe de Jean-Kévin Augustin... A moins qu'une option jeune (Bridge Ndilu) ne soit privilégiée...