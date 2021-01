FC Nantes : Domenech n’a pas encore déterré son remède miracle à l’OL

Raymond Domenech attend toujours sa première victoire au FC Nantes. Arrivé fin décembre pour succéder à Christian Gourcuff, l’ancien sélectionneur des Bleus est toujours invaincu avec les Canaris avant le périlleux déplacement programmé dimanche à Metz (15h). En attendant, l’entraîneur des Canaris a jeté les bases de sa méthode à la Jonelière et a déjà récolté quelques fruits de son travail. Si ceux-ci sont encore trop verts, pourquoi ne pas le voir utiliser sa science de l’astrologie dans les semaines à venir ?

« Je n’ai pas regardé les signes des joueurs de Nantes »

« C’est une légende ça ! J’ai raconté cette histoire quand j’étais à Mulhouse et que je suis passé à Lyon, a-t-il confié à Presse Océan. Plus sérieusement, j’ai fait de l’astrologie de manière approfondie. À l’OL, ils étaient en guerre permanente entre eux. Il y avait des bagarres dans le vestiaire. J’ai vu que quatre joueurs importants étaient du signe scorpion. La caractéristique du scorpion, c’est qu’il a besoin d’être le leader. Ils ne peuvent pas être plusieurs. Là, on avait le gardien, l’avant-centre, le demi-centre et l’entraîneur ! J’ai gardé le gardien et l’avant-centre. Et, à l’entraînement, je les mettais toujours ensemble. J’ai raconté cette histoire il y a plus de 30 ans et tout le monde est resté là-dessus, comme si je continuais à faire ça ! Je regarde ce qu’ils sont capables de faire sur le terrain, c’est mieux ! Là, je n’ai pas regardé les signes des joueurs de Nantes. J’irai peut-être voir dans quelque temps si ça correspond à ce que je pensais. Je vais le faire dans ce sens-là ! »