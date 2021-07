FC Nantes : Domenech s'attribue une part du mérite de Kombouaré !

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

On ne devrait plus s'étonner, depuis le temps, mais Raymond Domenech parvient encore à dérouter par ses provocations irréelles. Ce jeudi, sur France Info, il a ainsi trouvé le moyen de s'attribuer une part du mérite du maintien du FC Nantes, qu'il a entraîné pendant deux mois, du 26 décembre au 11 février, se faisant virer après n'avoir remporté aucun de ses huit premiers matches !

"Ce que j'ai vécu avec les joueurs était vraiment, pour moi, une belle expérience. Je sais, à chaque fois, les gens me disent : "Ouais, mais c'était traumatisant". Ils situent ça à un niveau d'image et d'orgueil. Moi, il y a longtemps que j'ai dépassé tout ça. Ce que j'ai vécu, c'était du concret sur le terrain. Ce que les gens pensent à l'extérieur de l'expérience en disant "Ça a été raté"… Le nombre d'entraîneurs qui ont des expériences et ne réussissent pas, il y en a un wagon."

"Moi, je pense que ce qu'on avait mis en place a aussi aidé à apaiser un petit peu ce climat d'incertitude, d'inquiétude, de remettre les joueurs en confiance. Je fais partie de ceux qui ont sauvé le FC Nantes aussi. Je sais que les gens vont bondir, quelques-uns vont dire "Il est fou", mais je m'en fous." Effectivement, ça donne envie de bondir !

💬 Raymond Domenech :



"Ce qu'on avait mis en place a aussi aidé à apaiser un petit peu ce climat d'incertitude. Je fais partie de ceux qui ont sauvé le FC Nantes aussi. Je sais que les gens vont bondir, quelques-uns vont dire il est fou, mais je m'en fous."



(France Info) pic.twitter.com/Lsvpg6IKrS — Vines Foot (@VinesFoot) July 29, 2021