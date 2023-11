FC Nantes : double coup dur pour Ganago, bonne nouvelle pour Aristouy en janvier ?

Coup dur pour Ignatius Ganago. Alors que Pierre Aristouy a confirmé après la rencontre contre Le Havre (0-0) que le Camerounais avait été touché au genou, l’attaquant du FC Nantes a passé d’autres tests médicaux hier. Selon Ouest France, ces derniers ont révélé qu’il souffrirait d’une petite entorse au genou. Selon ce diagnostic, le joueur de 24 ans est déjà sûr de manquer les deux chocs face à l’OGC Nice (samedi 2 décembre) et le PSG la semaine suivante.

Il n’est cependant pas exclu que le buteur du FC Nantes refoule les pelouses de Ligue 1 en 2023 avant la trêve hivernale. En revanche, Ganago ne devrait logiquement pas être appelé à représenter les Lions Indomptables lors de la prochaine CAN. Le FC Nantes, qui sera déjà amputé de plusieurs joueurs durant une compétition qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, ne grimacerait sans doute pas si cette désillusion venait à se confirmer.

Pour résumer

Blessé face au Havre, Ignatius Ganago souffre d’une petite entorse et devrait au moins manquer les deux prochaines journées de Ligue 1, contre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas tout : la CAN s'éloignerait !