FC Nantes : douche froide pour les supporters avant le Stade Rennais

Football Club FC Nantes : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Canaris

Les supporters du FC Nantes se demandent peut-être s’ils sont en plein rêve. Alors que le pire était à craindre au sujet du début de saison, les Canaris sont en train de prouver qu’ils en ont sous la semelle avec quatre points en deux matches. Et une place méritée dans la première partie du tableau avant de se rendre au Roazhon Park dimanche pour défier le Stade Rennais (17h).

Déjà, quelques supporters du FC Nantes ont lancé le derby contre le grand rival rouge et noir en se basant sur le bon début d’exercice des hommes d’Antoine Kombouaré. Ce qu’ils ont sans doute oublié un peu vite, c’est que les Canaris à la sauce Gourcuff avaient le même bilan au démarrage de la saison précédente !

« Pas de quoi s'exciter, au mieux ce sera une 12e place... surtout que la saison dernière on a également commencé par un nul et une victoire », a rappelé Emmanuel Merceron à juste titre après le succès contre le FC Metz dimanche à la Beaujoire (2-0). On connaît la suite.

