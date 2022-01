FC Nantes : Emiliano Sala trois ans déjà, le point sur les procédures en cours

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Les audiences vont démarrer le mois prochain en Angleterre

En Angleterre, les audiences finales d'enquête, avec jury, doivent démarrer le 14 février à Bournemouth, dans le Dorset. Il s'agit de la juridiction la plus proche de l'île de Guernesey, là où les recherches ont eu lieu suite au crash. Ces audiences dureront jusqu'en avril avec pour but de faire la lumière sur les faits et les responsabilités autour de l'organisation de ce vol funeste. Le FC Nantes a demandé et obtenu de la justice à être tenu informé des conclusions.

Le FC Nantes et Cardiff devant le TAS les 3-4 mars

En Suisse, la bataille entre le FC Nantes et Cardiff City devant la FIFA pour le paiement des 17 M€ du transfert doit se conclure les 3 et 4 mars prochain après un passage devant le TAS à Lausanne. Les Bluebirds, qui dénoncent des irrégularités dans le contrat, ont été sommés de payer leur dûe en première instance. Cardiff souhaite également faire une demande de compensation pour la perte prématurée de son « actif » - terme relativement cynique pour désigner Emiliano Sala – et ses conséquences sur la relégation en Championship.

La procédure est plus confuse en France

Enfin, en France, une enquête préliminaire est toujours en cours à la demande de Cardiff et contre le président du FC Nantes Waldemar Kita ainsi que contre Willie McKay pour des faits supposés « d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif » et « exercice illégal de transport aérien » ayant entraîné un homicide involontaire. La dernière partie a été classée par le parquet de Nantes l'an dernier. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura aucune suite...