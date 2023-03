FC Nantes : endeuillé, Ignatius Ganago livre des mots forts

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Pour elle. Et surtout pour elle. Petite Chloé, âgée de 4 ans et fille de l'attaquant du FC Nantes, Ignatius Ganago, tragiquement disparue il y a quelques jours. Le joueur, qui était reparti au Cameroun pour les funérailles et qui avait manqué logiquement à Antoine Kombouaré, a depuis repris sa place. Avec dignité, talent et force de caractère. En témoignent ses actions déterminantes face au RC Lens en Coupe de France et en Ligue 1 contre le PSG, malgré la défaite 2-4.

Hier, après la rencontre, "Gana" en a dit plus. "Ça fait du bien, je fais ce que j’aime le plus. Je traverse une période difficile, il faut que je passe au-dessus de tout ça, même si c’est quelque chose que je ne vais jamais oublier. La situation, je dois l’accepter, il faut que j’avance, que je continue de travailler, de me donner à fond sur le terrain, de me battre. J’ai envie de jouer, c’est ce que j’ai toujours voulu. Je ne vais pas arrêter le foot. Les buts, ils seront toujours pour elle. Elle était pleine d’énergie, toujours joyeuse, j’espère qu’elle sera fière de moi et que je marquerai beaucoup de buts pour elle. C’est toujours plaisant de retrouver le chemin des filets, même si le sourire n’est pas énorme. J’ai parlé avec Kylian (Mbappé), il m’a donné beaucoup de force. Ça fait plaisir d’avoir des gens comme ça qui pensent à toi, de voir que le football, ça n’est pas juste taper dans un ballon. C’est une famille, on est tous ensemble. Ils ont fait ce qu’il fallait."