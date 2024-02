FC Nantes : révélations sulfureuses sur l’éviction d’Aristouy !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le constat est sans appel. Le FC Nantes de Jocelyn Gourvennec avance deux fois moins vite depuis le départ de Pierre Aristouy : 0,57 par match contre 1,15. La famille Kita ne semble pourtant pas trop regretter son choix d’avoir évincer le second fin 2023 au grand dam des supporters.

Dans L’Équipe, on apprend quelques coulisses sulfureuses de ce départ programmé par la direction. Notamment que Mostafa Mohamed a été conservé l’été dernier sur injonction du président, alors que son directeur général savait qu'Aristouy ne le souhaitait pas mais ne se sentait pas assez établi pour s’opposer frontalement au grand patron. Seul Douglas Augusto a finalement été validé sans réserve par l'ancien formateur, au dernier mercato estival.

Le positionnement de Merlin a provoqué une fracture

Dès la préparation, les dirigeants se seraient de leur côté agacés dans le dos d’un coach qui change l’équipe à la mi-temps des matches amicaux, au détriment des résultats. L’entraîneur a aussi dû composer avec la volonté de Quentin Merlin d’évoluer au poste de latéral gauche quand lui voulait l’utiliser au milieu et l’avait annoncé publiquement. Or, le maintien de l’actuel Marseillais dans la position où il a débuté en pro participe justement à la friabilité défensive du FCN, ce défaut qui aurait irrité la famille Kita avant même le début du championnat. Remercié le 29 novembre, après un enchaînement de trois défaites et un nul, Aristouy apprend ensuite que ses dirigeants pensaient le « débrancher » à la trêve de Noël. En guise de cadeau ?

