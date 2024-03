FC Nantes : entre le PSG et la Real Sociedad, Denoueix a choisi !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce mardi soir, le PSG dispute son 8e de finale retour de Champions League sur la pelouse de la Real Sociedad. Les hommes de Luis Enrique ont un avantage de deux buts à défendre, face à une formation basque qui est loin d'être au mieux de sa forme. Pour cette affiche qui oppose un club de son pays à un autre qu'il a dirigé pendant deux saisons (2002-04), Raynald Denoueix a choisi son camp. A L'Equipe, la légende du FC Nantes a expliqué qu'elle a été marquée au fer rouge pour la Real et qu'elle la soutiendra face à Paris.

"Je serais très heureux s'ils se qualifiaient"

"La Real, oui, a des résultats parce que c'est collectif. Contre Paris, je ne vous cache pas que je suis plus pour la Real. J'ai vécu quelque chose de tellement phénoménal avec la Real. De temps en temps, j'envoie un petit mot à Xavi Alonso, à Julen (Masach), à ceux qui ont été avec moi. Ça m'a marqué. Et de ne pas avoir été champion avec eux, ça me fait ch... plus que jamais. Je serais très heureux s'ils se qualifiaient. Et ce ne serait pas grâce à moi !"

Luis Fernandez, très tranquillement dans le Mundo Deportivo du jour, donne des conseils à la Real Sociedad pour battre le Psg. pic.twitter.com/LdZxh8DhtO — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) March 4, 2024

