FC Nantes, équipe de France : Alban Lafont profite des Trophées UNFP pour glisser un message à Didier Deschamps

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Une semaine après avoir remporté la Coupe de France, le portier du FC Nantes Alban Lafont pourrait être élu meilleur gardien de L1 ce soir. Gianluigi Donnarumma (PSG), Walter Benitez (Nice), Pau Lopez (Marseille) et Matz Sels (RC Strasbourg), sont les autres nommés. Avant la cérémonie, l'ancien toulousain a eu ces mots, sur La Chaîne L'Equipe...

« Je suis très très fier d'être parmi les cinq meilleurs gardiens. On fait une belle saison avec la victoire en Coupe de France et si en plus je gagne ce trophée ce serait magnifique. » Présélectionné en équipe de France, Lafont n'a pas caché son souhait de s'installer chez les Bleus. « C'est un objectif. On verra si je suis appelé. C'est bientôt les vacances mais si c'est pour aller en équipe de France j'y vais tout de suite ! »

Laurent HESS

Rédacteur