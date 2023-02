FC Nantes, Équipe de France : Lafont récompensé de son festival contre la Juventus par une sélection ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Qu'Alban Lafont soit l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, c'était de notoriété publique. Mais Didier Deschamps attendait visiblement plus pour l'installer en équipe de France. Le Nantais a été appelé en septembre dernier pour les matches de Ligue des Nations contre l'Autriche (2-0) puis le Danemark (0-2) mais il n'avait pas joué. Et après, il y a eu la Coupe du monde pour laquelle le sélectionneur a préféré appeler le vieillissant Steve Mandanda et surtout un Alphonse Aréola qui joue les doublures à West Ham.

Mais sans doute que la double confrontation contre la Juventus a changé la vision de Deschamps, présent pour le match retour à la Beaujoire, sur Lafont. Dans un contexte très difficile, le gardien a certes encaissé trois buts mais il a surtout réalisé une demi-douzaine de gros arrêts ayant prouvé qu'il avait la carrure internationale. Canal+ annonce que cette belle performance, qui avait été précédée d'une autre à Turin, devrait lui valoir une nouvelle convocation pour le rassemblement de la fin mars, avec les matches contre les Pays-Bas et en Irlande. Mérité.