FC Nantes, équipe de France : son passé chez les Canaris pourrait aider Deschamps

Lors du rassemblement de l'équipe de France, il a bien entendu été interrogé à ce sujet. Lui, Didier Deschamps, prolongé à la tête des Bleus par Noël Le Graët, doit désormais composer avec son successeur, Philippe Diallo, nommé au lendemain même de l'éviction du dirigeant breton. Et comment le vit-il ? "Je prends acte et je m'adapte. Ce n'est pas quelque chose qui me pèse."

Comme le souligne le quotidien l'Equipe, il est un élément précis qui rassemble Deschamps et Diallo et qui pourrait même les rapprocher davantage : le FC Nantes. Deschamps le Basque demeure un enfant du FC Nantes, formé à la Jonelière et qui a débuté sa carrière chez les Canaris. Philippe Diallo, lui, et on le sait moins, a également fréquenté l'école du football du FCN. Probable, dès lors, que le sélectionneur et le président se rejoignent assez vite sur certaines valeurs essentielles.