FC Nantes : étonnantes révélations sur le retour de Descamps face au PSG !

Victime d’un souci musculaire à la fin du match Toulouse FC – FC Nantes (1-2) dimanche dernier, Alban Lafont n’affrontera pas le PSG avec ses Canaris samedi soir. Si la blessure de l’international tricolore demeure très superficielle, décision a été prise par le staff technique de ne prendre aucun risque afin de le récupérer pour les deux matchs à six points à venir contre Lorient puis Metz.

Si Jocelyn Gourvennec semblait condamné à choisir entre Denis Petric (N°3) et le jeune Hugo Barbet (22 ans), gardien de l’équipe de National 3, une nouvelle voie est finalement apparue cette semaine avec le retour anticipé de Rémy Descamps, l’habituel numéro 2, lequel soignait une blessure au pubis et à l’adducteur depuis trois semaines.

Gourvennec reconnaît que Descamps n’est pas encore guéri à 100%

Le coach nantais le reconnait : le retour de Descamps a été sciemment accéléré pour qu’il affronte son club formateur du PSG et sa blessure n’est pas complètement résolu. « Le souci de Rémy ? Il a longtemps joué avec, on avait dit stop. Là, compte-tenu des circonstances, on a un peu accéléré son protocole pour qu’il soit de nouveau sur les terrains cette semaine et qu’il puisse jouer samedi (…) On a pu le remettre sur le terrain sans prendre de risque. Il sent toujours quelque chose, mais c’est atténué donc c’était bien de faire une coupure ».

