FC Nantes : Fabio est bien revenu de l'enfer avec les Canaris

Sur sa forme actuelle

« Avant Lorient, je me suis entraîné toute la semaine. Mais au match, je ne me suis pas senti bien, mentalement et physiquement, donc le staff a décidé de me remplacer par Charles Traoré qui était à 100%. Je suis bien maintenant, c'est le plus important ».

Sur sa grave blessure

« Après ma blessure la saison passée, je ne pensais pas que j'allais autant revenir. Ça a été un moment compliqué et l'équipe médicale a été géniale avec moi. Je reviens de loin et j'en suis très content. Forcément, après ma blessure, à 30 ans, j'avais des doutes quant à la suite de ma carrière. Pendant le confinement, j'ai tout donné, je courais, je ne suis pas retourné au Brésil cet été parce que je voulais être bien et prêt pour la reprise ».

Sur la série de huit match à venir

« La trêve nous a fait du bien. On a pu se reposer et aussi travailler pour bien attaquer cette fin d'année. Maintenant, on doit être prêts parce qu'on va avoir un gros enchainement de matchs. On a eu des matchs très difficiles depuis le début de la saison. On a désormais un calendrier plus abordable, mais il faut être bon sur le terrain, c'est cela qui fera la différence ».

Sur son positionnement

« Toute ma carrière j'ai joué à droite et à gauche donc pour moi, ça ne change rien, j'ai des automatismes des deux côtés ».