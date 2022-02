FC Nantes : face à Bastia, les cadres ont répondu aux attentes de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Hier en conférence de presse, Antoine Kombouaré avait lancé un appel au peuple et à ses cadres. Il voulait que la Beaujoire soit pleine pour la réception de Bastia en quarts de finale de la Coupe de France et que les tauliers de l'équipe soient à leur niveau habituel, pour porter les Canaris jusqu'en demies : "Nos joueurs d'expérience doivent être capables d'assumer leurs responsabilités dans ce genre de matches, avait-il déclaré. Les Blas, les Pallois, les Chirivella, les Simon, les Girotto, c'est dans ces matches qu'on les attend. Ils sont attendus !".

Ils étaient attendus et ils ont répondu présents ! Face à des Corses accrocheurs et bien plus dangereux que leur 17e place en L2 ne le laissait penser, Randal Kolo Muani a provoqué un pénalty dès la 1ère minute, transformé par Ludovic Blas. A la 71e minute, le premier buteur a rendu la pareille à son jeune coéquipier d'attaque puisqu'il s'est transformé en passeur décisif. D'un tir du gauche, Kolo Muani a donné un avantage de deux buts à ses couleurs.

Avec cette victoire, le FC Nantes est donc qualifié pour les demi-finales, qui le verra accueillir Monaco le 1er ou le 2 mars. Le Stade de France, qu'il n'a plus fréquenté depuis la finale de la Coupe de la Ligue 2004, perdue aux tirs au but contre Sochaux (Landreau et sa fameuse Panenka...), n'est plus qu'à une victoire. Une qualification européenne, inédite depuis cette même année 2004, à deux. Avec des supporters aussi chauds que ce soir et des cadres qui répondent présents dans les grandes occasions, tous les espoirs sont permis !