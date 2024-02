FC Nantes : face aux Ultras, Franck Kita a volé au secours du Stade de Reims

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Visé par une banderole de ses propres supporters (« Européenne ou pécuniaire ? Quelle est votre ambition ? ») à l’occasion du match entre le Stade de Reims et le FC Nantes (0-0) dimanche dernier, Jean-Pierre Caillot n’a pas compris les attaques suite à la vente d’Azor Matusiwa au Stade Rennais.

Sur ce match contre les Canaris, le président champenois a néanmoins pu compter sur la sollicitude de Franck Kita (DG du FC Nantes), un autre habitué des attaques des Ultras.

La petite phrase de Kita qui a remis du baume au cœur à Caillot

« Personnellement, j’étais choqué, déçu de voir des choses comme cela sortir alors que je pense que l’on donne du bonheur aux Rémois depuis quelques saisons. Et la vraie réponse, c’est celle de Franck Kita (NDLR : le directeur général du FC Nantes) qui était assis à côté de moi et qui m’a dit : « on peut avoir une gestion saine et être européen… » et c’est un peu le challenge que l’on s’est fixé aujourd’hui. On peut à la fois être ambitieux et avoir une gestion saine qui permettra que l’on ne soit pas en situation de dépôt de bilan comme le sont un certain nombre de clubs en France », a martelé Jean-Pierre Caillot sur France Bleu Champagne Ardennes.

