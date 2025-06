FC Nantes, LOSC, RC Lens Mercato : coup de théâtre dans le dossier Abline !

L’information selon laquelle l’avant-centre du FC Nantes, Matthis Abline, va rejoindre le LOSC cet été ne se confirme pas pour le moment.

Auteur d’une deuxième saison remarquée et remarquable sous le maillot du FC Nantes avec 11 buts inscrits en 36 matchs disputés toutes compétitions confondues, Matthis Abline pourrait quitter les Canaris cet été et signer dans un plus gros club que le FCN. Plusieurs clubs de Ligue 1 seraient intéressés pour recruter l’ancien Rennais : le LOSC, le RC Lens, le RC Strasbourg ou encore le Paris FC.

Rien n’est fait pour l’avenir d’Abline !

Et selon le compte X @Belo1899OM, l’avenir de Matthis Abline serait déjà scellé : il va signer au LOSC durant le mercato estival. Mais le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, toujours très bien informé sur les arcades du club des bords de l’Erdre, n’a pas du tout donné le même son de cloche dans ce dossier, annonçant que l’attaquant du FC Nantes n’aurait encore rien décidé pour son avenir.

De son côté, Le Petit Lillois confirme l’intérêt du LOSC pour Matthis Abline et annonce que les dirigeants lillois auraient entamé des discussions avec les représentants du joueur de 22 ans. Mais Matthis Abline ne serait pas le seul avant-centre ciblé par les Dogues pour remplacer Jonathan David cet été et pisterait aussi l’attaquant des Glasgow Rangers, Hamza Igamane.