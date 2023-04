FC Nantes, FC Barcelone : un glorieux ancien accorde la paternité du tiki-taka aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

L’ancien milieu du FC Nantes de 2000 à 2004, où il a été couronné champion de France en 2001, a raconté ses meilleurs souvenirs avec le club Nantais lors de son passage. Au-delà du respect qu’il partageait pour Raynald Denoueix, le milieu de terrain roumain a surtout évoqué la trace historique du club.

« Le FC Barcelone n’a pas inventé le tiki-taka »

Il a ainsi déclaré : « Le FC Nantes a marqué l’histoire du football français et même au niveau international. Le jeu qui a été proposé ici par le passé a marqué le football mondial et je n’ai pas peur de le dire : je reste intimement convaincu que le FC Barcelone n’a pas inventé le tiki-taka. C’est bel et bien le FC Nantes qui est à l’origine de tout ça. »

Élogieux, l’ancien Canari a également évoqué son après carrière et sa passion pour le football, justifiant son choix de devenir directeur sportif, puis entraîneur. Une très belle interview d’une gloire rapide, mais appréciée à Nantes.