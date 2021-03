FC Nantes - FC Lorient (1-1) : Pierre Ménès a assisté à un événement fascinant à la Beaujoire

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Le FC Nantes ne compte plus le nombre de points perdus en cours de route lorsqu’il a mené au tableau d’affichage. Cela tombe bien, 20 Minutes l’a fait à sa place et en dénombre pas moins de vingt depuis le début de la saison ! Preuve que le mental est encore déficient chez des Canaris retombés dans la zone de relégation après leur nul contre le FC Lorient hier à la Beaujoire (1-1).

Le superbe coup-franc d’Armand Laurienté est ainsi venu effacer le but précoce de Randal Kolo Muani suite à une frappe dévissée d’Abdoulaye Touré. Pierre Ménès a analysé ce match de la peu en revenant évidemment sur le petit bijou de l’ancien attaquant du Stade Rennais.

Une frappe « boule de pétanque » à la Juninho

« Nantes a longtemps cru tenir un succès capital pour son maintien avec un but de renard de Kolo Muani marqué très rapidement dans le match. Mais les Merlus ont su faire le dos rond en fin de première période et ont vraiment posé leur empreinte sur la rencontre après le repos, a-t-il observé sur son blog. Et ils ont fini par égaliser sur un coup-franc incroyable de Laurienté, de 39 mètres, avec une frappe « boule de pétanque » à la Juninho. Un but invraisemblable pour un nul qui n’arrange finalement aucune des deux équipes. »