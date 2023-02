FC Nantes : fier, Kombouaré calme déjà les Canaris avant le retour contre la Juve

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le FC Nantes a fait honneur au football français, hier, en tenant la Juventus Turin en échec sur ses terres (1-1). Menés au score sur un but de Dusan Vlahovic, les canaris ont fait bloc pour résister et même revenir à la marque par l’intermédiaire de leur sauveur désigné Ludovic Blas.

« Un grand bravo à mes joueurs, qui ont été héroïques et solides. On savait qu’on allait souffrir, mais on a fait bloc, a analysé Antoine Kombouaré en conférence de presse. On savait qu’on devait marquer et on a réussi à le faire. Après, pour réussir un exploit, un truc de dingue, il faudra faire deux grands matches. Et le plus dur, ce sera jeudi car la Juve est vexée, ils vont venir chez nous avec de grandes ambitions. »

Si le coach du FC Nantes reste prudent avant le retour jeudi prochain à la Beaujoire, c’est qu’il a déjà parlé avec un Adrien Rabiot vexé après le match. « On n’avait pas le choix, pour ramener quelque chose d’ici, il fallait une grande équipe, de grands joueurs et c’est ce qu’on a vu, tout le monde a travaillé pour tenir tête à cette équipe, a-t-il poursuivi. C’est une première manche superbe, mais le match retour sera compliqué. J’ai discuté avec Adrien Rabiot, ils savent qu’ils ont les moyens de nous faire mal. »