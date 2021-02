FC Nantes : fin de l’idylle avec Kita, Domenech à quai avant l’ASSE ?

Le FC Nantes est au plus mal. Si Raymond Domenech continue d’afficher un discours des plus optimistes pour le futur des Canaris, ces derniers restent sur 13 matches sans victoire en L1 et flirtent de plus en plus dangereusement avec la zone rouge. La défaite d’hier à la Beaujoire face à l’AS Monaco (1-2) est aussi venue rappeler que Domenech n’était toujours pas parvenu à trouver un système efficace pour enrayer cette mauvaise spirale.

« Je sais que l'idylle est finie depuis quelques jours »

Cela veut-il dire pour autant qu’il n’est plus considéré en interne comme l’homme capable de sauver le FC Nantes cette saison ? « Est-ce que Domenech sera l’entraîneur du FC Nantes à Saint-Étienne ? » questionne Emmanuel Merceron ? « Je sais que l'idylle est finie depuis quelques jours, mais je pose simplement la question », ajoute l’insider. Mercredi, les Canaris se déplacent à Saint-Étienne dans le cadre de la 23e journée de L1 dans un match qui sent la peur (21h). En s’imposant hier à Nice, les Verts ont repris quatre points d’avance au FC Nantes dans la course au maintien.