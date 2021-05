FC Nantes - Girondins (3-0) : le beau message de Kombouaré pour ses joueurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Grâce à des réalisations de Kalifa Coulibaly (19e), Imran Louza (51e) et Randal Kolo Muani (70e), le FC Nantes a dominé ce samedi les Girondins de Bordeaux (3-0), signant sa troisième victoire consécutive en Ligue 1.

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a tenu à féliciter ses joueurs, tout en rappelant que l'objectif maintien était loin d'être atteint. "Félicitations aux joueurs, ils ont été énormes, on marque trois buts, on n'en prend pas. C'est que du bonheur. Mais ce n'est pas fini, il reste deux matchs. (...) On fait les malins mais on est toujours derrière, la réalité est là. Je préfère être à ma place que la leur (Girondins, ndlr) au niveau de la dynamique, mais la place au classement est là", a-t-il confié devant la presse.