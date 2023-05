FC Nantes, Girondins : Canaris et Bordelais ridiculisés dans un bulletin météo !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

On appelle ça une balle perdue. Ou un chambrage XXL en fonction. Seule certitude, et pas plus tard qu'hier dimanche, Sébastien Thomas, le présentateur de la météo sur France 3, s'est occupé de deux clubs historiques du football français. En glissé une petite pique qui n'est pas passée inaperçue.

"Ils se défendent mieux du côté des températures que sur les terrains de football."

Ainsi, le FC Nantes, qui espère se sauver en L1, et les Girondins de Bordeaux, qui espèrent eux quitter la L2, ont pris cher. Extrait : "on notera d’ailleurs que Nantes et Bordeaux se défendent mieux du côté des températures que sur les terrains de football."

Ca, c'est fait.