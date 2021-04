FC Nantes, Girondins : Daniel Riolo envoie l’un des deux clubs en Ligue 2

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Après les défaites ce week-end du FC Nantes face au Stade Rennais (1-0) et de Bordeaux face à l'AS Saint-Etienne (4-1), Daniel Riolo s'est exprimé sur les Canaris et les Girondins. Le journaliste de RMC Sport pense que le club nantais, 19e place au classement après 32 journées disputées, ne se maintiendra pas en Ligue 1 à l'issue de la saison.

"Nantes ne comblera jamais un tel écart"

Lancer le diaporama

Ligue 1 : quels sont les clubs les plus performants en fin de saison ? +9

FC Nantes Credit Photo - Icon Sport

"Mais non, Bordeaux ne doit pas craindre pour son maintien. Même s’ils ne gagnent pas un match, ils peuvent s’en sortir. 36 points, même un point, ils le prendront, ils ne vont pas perdre tous les matches. Nantes ne comblera jamais un tel écart. Bordeaux, le club, est en perdition. Ce club est mort. Et Gasset, il est frit, mais tellement frit", a lâché Riolo dans l'émission After Foot.