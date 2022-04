FC Nantes – Girondins de Bordeaux (5-3) : Ludovic Blas met en avant l'acteur numéro 1 de la révolte des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Le FC Nantes était mené 2-0 à la pause ce dimanche avant de renverser les Girondins et de s'imposer 5-3. Un changement de visage que Ludovic Blas a expliqué après la rencontre au micro du diffuseur, Prime Video. « On a complètement raté notre première mi-temps mais on a bien parlé dans les vestiaires, a expliqué le meneur de jeu des Canaris. On savait qu'on était capables de revenir au score et de gagner le match. On l'avait fait contre Lens. »

Et à lui d'ajouter : « Le coach nous a parlé calmement. Il a dit les mots justes et on s'est encouragés entre nous. » Un message qui semble être bien passé !

⏱𝟗𝟎+𝟔'



𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗶 !



𝐍𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐞𝐚𝐮𝐱 !



Quelle deuxième période exceptionnelle, quelle ambiance, quelle réaction ! #L1 ⎹ #FCNFCGB 5-3 pic.twitter.com/nsDoWxnUlD — FC Nantes (@FCNantes) April 24, 2022

Pour résumer « Le coach nous a parlé calmement. Il a dit les mots justes et on s'est encouragés entre nous », a expliqué Ludovic Blas après la victoire des Canaris, renversants contre Bordeaux (5-3) alors qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps.

Laurent HESS

Rédacteur